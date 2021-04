Tennis, Sinner: “La mia prima semifinale in un ‘1000’ è stata difficile da giocare” (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel Masters 1000 di scena nell’impianto dell’Hard Rock Stadium di Miami, Jannik Sinner ha battuto stasera in rimonta lo spagnolo Robert Bautista Agut, settimo favorito del seeding, e domenica si giocherà il titolo con il vincente di Rublev-Hurkacz. Successo al terzo set per 6-4 dopo che il primo è andato allo spagnolo per 7-5 e il secondo all'italiano per 6-4. Le parole dell'altoatesino a fine incontro: “Sono in finale, è incredibile: sono davvero molto contento. La mia prima semifinale in un ‘1000’ è stata difficile da giocare. Lui è un Tennista solidissimo: questa partita è stata una battaglia dura, ancora più di quella di due settimane fa. Aver vinto oggi vuol dire tanto per me - ha commentato a caldo il Next Gen azzurro ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel Masters 1000 di scena nell’impianto dell’Hard Rock Stadium di Miami, Jannikha battuto stasera in rimonta lo spagnolo Robert Bautista Agut, settimo favorito del seeding, e domenica si giocherà il titolo con il vincente di Rublev-Hurkacz. Successo al terzo set per 6-4 dopo che il primo è andato allo spagnolo per 7-5 e il secondo all'italiano per 6-4. Le parole dell'altoatesino a fine incontro: “Sono in finale, è incredibile: sono davvero molto contento. La miain unda. Lui è unta solidissimo: questa partita èuna battaglia dura, ancora più di quella di due settimane fa. Aver vinto oggi vuol dire tanto per me - ha commentato a caldo il Next Gen azzurro ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - Coninews : JANNIK SEI UNICO! ?? Sul cemento del #MiamiOpen @janniksin supera in tre set (5-7 6-4 6-4) Roberto Bautista-Agut e… - SuperTennisTv : ???? Jannik #Sinner! Finale a Miami!! Una grande rimonta dopo aver perso il primo set, rientra in partita e sconfigg… - ytsom : RT @gippu1: La solidità di #Sinner fa sincera paura: non so quanti 19enni nella storia del tennis avessero questa forza mentale - forse Nad… - solounastella : RT @PoesiaSportiva: Il futuro è adesso! ???????????? #JannikSinner #Sinner #MiamiOpen #tennis #SkySport #skytennis #supertennis -