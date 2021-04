Stasera in tv | 2 aprile 2021 | Il rito della Via Crucis e Il Re dei re

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 aprile 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 2sono ricchi. In occasione delle festività pasquali, su Rai1 va in onda ilViapresieduto dal Papa. Cosa guardarein tv?in TV 2La programmazione serale di venerdì 2è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offreViapresieduto da Papa Francesco. Canale 5 propone una replica di Ciao Darwin, mentre Rete4 la pellicola biblica Il re dei re. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Le Iene su Italia 1. Se, invece, avete voglia di godervi ...