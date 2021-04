Si introduce in una struttura diroccata con amici e cade dal balcone: gravissimo un 17enne (Di venerdì 2 aprile 2021) Si introduce in una struttura diroccata con amici e cade dal balcone. Si è introdotto in una struttura in disuso insieme ad altri sette amici, probabilmente per fare parkour secondo le prime indiscrezioni. Intorno alle 21 di ieri sera, un diciassettenne è caduto da un balcone senza balaustra, facendo un volo di 5 metri che gli ha causato ferite gravissime. La sua prognosi ospedaliera è riservata. Un giovane di 17 anni è caduto dal balcone in circostanze ancora da chiarire al vaglio delle forze dell’ordine. Il ragazzino è precipitato dal balcone di uno stabile in disuso di Canelli, nell’Astigiano. La struttura non aveva balaustre e la caduta per il giovane è sta molto violenta, ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 2 aprile 2021) Siin unacondal. Si è introdotto in unain disuso insieme ad altri sette, probabilmente per fare parkour secondo le prime indiscrezioni. Intorno alle 21 di ieri sera, un diciassettenne è caduto da unsenza balaustra, facendo un volo di 5 metri che gli ha causato ferite gravissime. La sua prognosi ospedaliera è riservata. Un giovane di 17 anni è caduto dalin circostanze ancora da chiarire al vaglio delle forze dell’ordine. Il ragazzino è precipitato daldi uno stabile in disuso di Canelli, nell’Astigiano. Lanon aveva balaustre e la caduta per il giovane è sta molto violenta, ...

