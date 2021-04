Real Madrid – Eibar dovrebbe essere una passeggiata per i Blancos (Di venerdì 2 aprile 2021) . Partita valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato alle ore 16:15 allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. Real Madrid – Eibar: una passeggiata per i Blancos? Il Real Madrid è pronto a tuffarsi in un finale di stagione che si preannuncia molto avvincente. I “Blancos” dovranno infatti essere bravi a dividersi tra la lotta per il titolo e la rincorsa alla quattordicesima Champions League della loro storia. Sarà quindi fondamentale non lasciarsi distrarre dai discorsi sul futuro che già hanno iniziato a circolare da qualche settimana a questa parte. Dopo il buon pareggio nel derby basco contro l’Athletic Bilbao, l’Eibar proverà a conquistare un risultato positivo anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) . Partita valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato alle ore 16:15 allo stadio Alfredo Di Stefano di: unaper i? Ilè pronto a tuffarsi in un finale di stagione che si preannuncia molto avvincente. I “” dovranno infattibravi a dividersi tra la lotta per il titolo e la rincorsa alla quattordicesima Champions League della loro storia. Sarà quindi fondamentale non lasciarsi distrarre dai discorsi sul futuro che già hanno iniziato a circolare da qualche settimana a questa parte. Dopo il buon pareggio nel derby basco contro l’Athletic Bilbao, l’proverà a conquistare un risultato positivo anche ...

