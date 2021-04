Quando il noir non è da bianchi (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi è considerato un protagonista assoluto del romanzo poliziesco, ma all’epoca, per definire il profilo innovativo delle sue opere, la stampa tedesca seppe coniare solo un brutto neologismo, «etno-thriller», che evocava più l’esotismo a buon mercato che il valore e il significato specifico di quelle storie. Eppure, malgrado sia scomparso prematuramente nel 2013 a soli 48 anni stroncato dal cancro, Jakob Arjouni, insieme al suo personaggio feticcio, il detective privato turco-tedesco Kemal Kayankaya, protagonista di cinque romanzi tradotti in tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi è considerato un protagonista assoluto del romanzo poliziesco, ma all’epoca, per definire il profilo innovativo delle sue opere, la stampa tedesca seppe coniare solo un brutto neologismo, «etno-thriller», che evocava più l’esotismo a buon mercato che il valore e il significato specifico di quelle storie. Eppure, malgrado sia scomparso prematuramente nel 2013 a soli 48 anni stroncato dal cancro, Jakob Arjouni, insieme al suo personaggio feticcio, il detective privato turco-tedesco Kemal Kayankaya, protagonista di cinque romanzi tradotti in tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

