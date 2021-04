Processo Astori: il pm chiede 1 anno e 6 mesi per il professor Galanti (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Processo Astori si avvia verso la sentenza: chiesti un anno e sei mesi per l’ex medico della Fiorentina, Giorgio Galanti Si avvia verso la conclusione il Processo per la morte di Davide Astori. L’ex difensore e capitano della Fiorentina, scomparve il 4 marzo 2018 prima della gara contro l’Udinese. Come riportato da Sky Sport, il pm ha chiesto una pena di un anno e sei mesi per l’ex medico della Fiorentina, il professor Giorgio Galanti, con l’accusa di omicidio colposo per aver sottovalutato la condizione clinica di Astori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Ilsi avvia verso la sentenza: chiesti une seiper l’ex medico della Fiorentina, GiorgioSi avvia verso la conclusione ilper la morte di Davide. L’ex difensore e capitano della Fiorentina, scomparve il 4 marzo 2018 prima della gara contro l’Udinese. Come riportato da Sky Sport, il pm ha chiesto una pena di une seiper l’ex medico della Fiorentina, ilGiorgio, con l’accusa di omicidio colposo per aver sottovalutato la condizione clinica di. Leggi su Calcionews24.com

