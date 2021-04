Piazza della Libertà, incarichi esterni per un totale di oltre 50mila euro (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Con i lavori di Piazza della Libertà spuntano i primi incarichi esterni. La giunta comunale ha infatti liquidato l terza fattura, lo scorso 21 marzo, all’ispettore di cantiere con funzione di assistente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, nell’ambito delle opere di completamento di Piazza della Libertà, per un totale di oltre 5mila euro. I lavori sono stati aggiudicati dalla Rti Rcm Costruzioni, Cicalese Impianti, Elettrica Salernitana e la giunta municipale ha nominato l’ingegnere Luca Caselli, già dirigente del Settore Ambiente, Responsabile Unico del Procedimento delle opere di completamento della Piazza e relative ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Con i lavori dispuntano i primi. La giunta comunale ha infatti liquidato l terza fattura, lo scorso 21 marzo, all’ispettore di cantiere con funzione di assistente al coordinatoresicurezza in fase esecutiva, nell’ambito delle opere di completamento di, per undi5mila. I lavori sono stati aggiudicati dalla Rti Rcm Costruzioni, Cicalese Impianti, Elettrica Salernitana e la giunta municipale ha nominato l’ingegnere Luca Caselli, già dirigente del Settore Ambiente, Responsabile Unico del Procedimento delle opere di completamentoe relative ...

