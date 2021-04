Pessime notizie per Serena Bortone | oggi salta la diretta di “Oggi è un altro giorno”

(Di venerdì 2 aprile 2021)ladel programma “è un”, condotto da: al suo posto una puntata di “A Sua Immagine”Appuntamento a domani per gli affezionati telespettatori di “è un“, apprezzato contenitore dei pomeriggi televisivi di Rai 1 condotto dalla brava e simpatica. La Direzione della rete ammiraglia della televisione di Stato ha, infatti, ufficializzato un cambio di palinsesto per armonizzarlo con il clima della giornata:, 2 aprile, Venerdì Santo, la Chiesa Cattolica ...

Fiammy71 : La concorrente non mi attira ma ho bisogno di distrarmi un attimo, arrivano pessime notizie dal lavoro e almeno per… - CallofDutyIT : Pessime notizie per la stazione televisiva di #Warzone... ?? Livello minaccia: terribile ?? Obbiettivo: cambia i ti… - giangoSGV : RT @Leonida_01: @giangoSGV Ma oggi è la giornata delle notizie pessime? - Leonida_01 : @giangoSGV Ma oggi è la giornata delle notizie pessime? - lmiao_10 : Mia nonna di 85 anni fra una settimana farà il vaccino e sono contentissima. Tutti i giorni veniamo bombardati da p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pessime notizie

piacenzasera.it

soprattutto per le famiglie dove sono stati persi posti di lavoro ed è crollato il potere d'acquisto. Facile.it ha confrontato le tariffe di luce, gas, telefonia, rc auto, conti ...Da diversi anni ormai versa in gravissime condizioni di dissesto, con enormi rischi per la viabilità. Stiamo parlando della strada provinciale 15, nel compreso tra l'ospedale "San Giovanni di Dio" e ...Rubare i cereali alla figlia, dire le parolacce, avere sempre voglia di fumare Fumavo un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno. Ho smesso da quando mia moglie è rimasta incinta, ha smesso lei e mi ...Nell'episodio 16 della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, Pieck ha designato uno dei protagonisti come peggior nemico dell'umanità.