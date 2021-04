Pasqua con il maltempo: giù la temperatura e temporali da stasera in Campania (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dominio dell’anticiclone africano sta per terminare. Nel corso del weekend di Pasqua temporali e grandine faranno da antipasto a un temporaneo periodo più freddo e di stampo più invernale che primaverile. Il team del sito ilMeteo.it rende noto che il sabato della vigilia, dopo una mattinata asciutta e in gran parte soleggiata, aria fredda di origine artica in entrata dal Nordest si scontrerà con aria più umida in arrivo dall’Africa. Il “campo di battaglia” saranno le regioni centrali dove si svilupperanno temporali con grandinate localmente intense. Le precipitazioni entro sera raggiungeranno pure Campania e Puglia mentre al Nord saranno veloci sui rilievi del Triveneto e della Lombardia e al mattino in Emilia Romagna. L’aria fredda dilagherà in serata e nottata su tutto il Paese quando cominceranno a soffiare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dominio dell’anticiclone africano sta per terminare. Nel corso del weekend die grandine faranno da antipasto a un temporaneo periodo più freddo e di stampo più invernale che primaverile. Il team del sito ilMeteo.it rende noto che il sabato della vigilia, dopo una mattinata asciutta e in gran parte soleggiata, aria fredda di origine artica in entrata dal Nordest si scontrerà con aria più umida in arrivo dall’Africa. Il “campo di battaglia” saranno le regioni centrali dove si svilupperannocon grandinate localmente intense. Le precipitazioni entro sera raggiungeranno puree Puglia mentre al Nord saranno veloci sui rilievi del Triveneto e della Lombardia e al mattino in Emilia Romagna. L’aria fredda dilagherà in serata e nottata su tutto il Paese quando cominceranno a soffiare ...

