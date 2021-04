Ordinanza di Giani: negozi e supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta in Toscana. Alimentari: solo consegna a domicilio (Di venerdì 2 aprile 2021) Nei giorni domenica 4 e lunedì 5 aprile, Pasqua e Pasquetta, in Toscana, saranno chiusi tutti gli esercizi commerciali compresi i tabaccai, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie: lo ha stabilito un'Ordinanza della Regione Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 aprile 2021) Nei giorni domenica 4 e lunedì 5 aprile,, in, sarannotutti gli esercizi commerciali compresi i tabaccai, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie: lo ha stabilito un'della RegioneL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ordinanza di Giani: negozi e supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta in Toscana. Alimentari: solo consegna a domic… - Lorella_Stagno : #Giani non è normale. Cominciate a ridurgli lo stipendio dell'80? , giusto così per fargli capire come sono messi… - GrossetoNotizie : Covid, ordinanza di Giani: chiusi i negozi per Pasqua e Pasquetta in tutta la Toscana - imieipassi : THREAD gentilmente concesso da @PaiardiRachele x @regionetoscana @EugenioGiani 'Salve signor Presidente Giani, le… - andrea16614687 : @qn_lanazione #Giani aveva annunciato che la Toscana aveva numeri che assicuravano ancora la zona arancione, quind… -

