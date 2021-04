Nicolo Martinenghi | un missile negli Assoluti a Riccione | record italiano dei 50 rana nelle batterie

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nicolòcolpisce ancora. Per la portata delle sue prestazioni, è lui l’uomo di questi Campionati italiani di nuoto in corso di svolgimento nell’impianto. Il lombardo, reduce dalla strepitosa prova di ieri dei 100suggellata dal nuovodi 58?37 (terzo tempo al mondo alltime), si è ripetuto stamanedei 50, migliorando il limite nazionale che già gli apparteneva e toccando la piastra con il tempo di 26?47, quarta prestazione mondiale di tutti i tempi e nove centesimi tolti al precedente primato(26?56). “Sono molto contento del. E’ una prestazione che volevo fare e sono felice di esserci riuscito. Ero bello gasato. Sono arrivato in piscina senza ...

Advertising

Coninews : ? MARTINENGHI SHOW ? A Riccione Nicolò #Martinenghi porta il record italiano ???? dei 100 rana ad un fenomenale 58.3… - Eurosport_IT : Ma dove vuoi arrivare Nicolò?! ???????? Martinenghi da urlo agli Assoluti di Riccione: vince i 100 rana con il crono d… - ItaliaTeam_it : 58.37!!! ?????? Record italiano nei 100 rana per Nicolò Martinenghi a Riccione! #ItaliaTeam | @FINOfficial_ - OA_Sport : #NUOTO Martinenghi colpisce ancora! Record italiano dei 50 rana nelle batterie: Tete scatenato a Riccione - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolo Martinenghi

OA Sport

A chiudere il segmento la prova dei 50 m rana, dove a Riccione è stato ancora un super Nicolò: l'azzurro ha deciso di sbriciolare l'ennesimo record italiano, segnando in batteria il nuovo ...Nicolòda record e Gregorio Paltrinieri show negli 800 ieri nella seconda giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione. Nei 100 ranatorna a far esplodere tutto il suo talento. Il 21enne di Varese vola in 58"37, stratosferico record italiano che cancella il suo 58"75, un secondo sotto al limite richiesto per le ...Ed è un altro botto firmato Nicolò Martinenghi, il aresino dell’Aniene che dopo il terzo tempo della storia nei 100 rana di ieri, stampa un 26?47 che migliora il suo precedente record italiano di ...RICCIONE Nicolò Martinenghi da record e Gregorio Paltrinieri show negli 800 nella seconda giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione. Al calar del sipario nei 100 rana Martinenghi regala un ...