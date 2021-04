Morte Davide Astori | il PM chiede 18 mesi di condanna per il medico

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il pubblico ministero ha chiesto unadi 18per il professor Giorgio Galanti, ilindagato per omicidio colposo in seguito alladi, ex capitano della Fiorentina. Si tratta dell’ex direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, che nel luglio del 2017 effettuò la visita per l’abilitazione agonistica di. Nel pomeriggio sarà la difesa ad avere la parola nel dibattimento, nell’ambito del processo con rito abbreviato. Secondo una “superperizia” disposta dal gup Angelo Antonio Pezzutti, richiesta per fare luce sulle cause delladie svolta dallegale Gian Luca Bruno e dal professor Fiorenzo Gaita, le aritmie cardiache rilevate nei ...

