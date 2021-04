Monitoraggio Iss di oggi, la pandemia rallenta ma 6 regioni a rischio alto: proseguire con le restrizioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Monitoraggio Iss oggi, “si osserva una lieve riduzione di incidenza a livello nazionale che rimane comunque alta, insieme ad una decrescita dell’indice di Rt sotto il livello di 1”. Lo sottolinea la bozza del report del Monitoraggio Iss-ministero della Salute sull’epidemia di Covid-19 in Italia, relativo alla settimana 22-28 marzo. L’incidenza, dunque, “resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”. (prosegue dopo la foto) Monitoraggio Iss oggi: rischio alto in 6 regioni, moderato in altre 13, a rischio basso solo Bolzano e Basilicata “Complessivamente il rischio ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021)Iss, “si osserva una lieve riduzione di incidenza a livello nazionale che rimane comunque alta, insieme ad una decrescita dell’indice di Rt sotto il livello di 1”. Lo sottolinea la bozza del report delIss-ministero della Salute sull’epidemia di Covid-19 in Italia, relativo alla settimana 22-28 marzo. L’incidenza, dunque, “resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”. (prosegue dopo la foto)Issin 6, moderato in altre 13, abasso solo Bolzano e Basilicata “Complessivamente il...

