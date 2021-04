Milan-Sampdoria, i 20 convocati di Pioli: out Leao, Calabria e Romagnoli. Torna Rebic (Di venerdì 2 aprile 2021) I convocati rossoneri in vista di Milan-Sampdoria, sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021. Pioli ha chiamato in causa 20 giocatori, in totale, non potendo contare su giocatori del calibro di Rafael Leao, Mario Mandzukic, Brahim Diaz, Davide Calabria e Alessio Romagnoli. Torna tra i disponibili Ante Rebic, difatti convocato da Pioli. Di seguito la lista dei possibili protagonisti del club meneghino, per quanto concerne il delicato match di San Siro. convocati Milan PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Irossoneri in vista di, sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021.ha chiamato in causa 20 giocatori, in totale, non potendo contare su giocatori del calibro di Rafael, Mario Mandzukic, Brahim Diaz, Davidee Alessiotra i disponibili Ante, difatti convocato da. Di seguito la lista dei possibili protagonisti del club meneghino, per quanto concerne il delicato match di San Siro.PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, ...

