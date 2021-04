Massimo Boldi avvistato con una bellissima 27enne | Chi è Beatrice

(Di venerdì 2 aprile 2021)è statocon una giovane donna. A quanto pare, sarebbe la nuova fiamma del noto attore. Cosa ne pensa lui? I paparazzi hanno infatti immortalatocon una giovane donna di nomeLivieri. Secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero insieme e non sarebbe di certo la prima volta che l’attore abbia una relazione con una donna così giovane. La ragazza in questione ha infatti solo 27 anni e, dunque, 48 anni meno di lui. Perchési fidanza solo con donne giovani, e che rapporto c’è tra lui e quella ragazza? Ecco le sue rivelazioni.e il legame nato conLivieri, la ragazza degli scatti L’amicizia tra...

È bastato un nuovo avvistamento dei paparazzi, che lo hanno immortalato con una giovane bionda di nome Beatrice Livieri, perché Massimo Boldi vi fosse accostato come il fidanzato. Certo non sarebbe una novità vedere il navigato attore e comico accanto a una donna più giovane di lui. Christian De Sica a 'Oggi è un altro giorno' confidenze inedite su Carlo Verdone. Letteralmente figlio d'arte, Brando De Sica è un attore e regista italiano. Figlio di Christian De Sica e Silvia Verdone, Brando ha sempre...