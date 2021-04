Mass Effect: un Garrus in tutto il suo splendore vi farà compagnia a letto grazie a queste federe per cuscino (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 1° aprile è arrivato ed è già passato, quindi non si tratta di uno scherzo: all'interno del negozio di BioWare è arrivata un'aggiunta che sicuramente farà felice moltissimi giocatori di Mass Effect. Ora sono disponibili per l'acquisto le fodere per cuscino di Garrus! Le federe mostrano in tutta la sua bellezza un Garrus mentre si crogiola nel letto, sono adatte a cuscini molto lunghi (61 x 135 cm) e hanno un costo di 35 dollari. Introdotto nel primo gioco di Mass Effect, Garrus è stato uno dei personaggi preferiti dai fan: partner assieme al Comandante Shepard nel primo gioco e potenziale opzione romantica sia nel secondo che nel terzo capitolo, Garrus è sempre stato un alleato ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 1° aprile è arrivato ed è già passato, quindi non si tratta di uno scherzo: all'interno del negozio di BioWare è arrivata un'aggiunta che sicuramentefelice moltissimi giocatori di. Ora sono disponibili per l'acquisto le fodere perdi! Lemostrano in tutta la sua bellezza unmentre si crogiola nel, sono adatte a cuscini molto lunghi (61 x 135 cm) e hanno un costo di 35 dollari. Introdotto nel primo gioco diè stato uno dei personaggi preferiti dai fan: partner assieme al Comandante Shepard nel primo gioco e potenziale opzione romantica sia nel secondo che nel terzo capitolo,è sempre stato un alleato ...

