LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP2, sessione decisiva per accedere alla Q2 (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 16.53 Tutto è pronto a Losail per la seconda sessione del week-end, fondamentale per accedere alla Q2 della qualifica di domani. Le basse temperature aiutano i piloti che nei 40 minuti che ci apprestiamo a vivere hanno l’unica occasione per accedere DIRETTAmente alla fase decisiva del turno che deciderà la pole-position. 16.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FP2 del Gran Premio di Doha per quanto ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 16.53 Tutto è pronto a Losail per la secondadel week-end, fondamentale perQ2 della qualifica di domani. Le basse temperature aiutano i piloti che nei 40che ci apprestiamo a vivere hanno l’unica occasione permentefasedel turno che deciderà la pole-position. 16.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutidella FP2 del Gran Premio diper quanto ...

