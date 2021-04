La storia vera dietro «The Serpent» su Netflix, ecco chi è Charles Sobhraj (Di venerdì 2 aprile 2021) The Serpent, la serie tv crime di Netflix disponibile sulla piattaforma da venerdì 2 aprile, ruota attorno alla vita di Charles Sobhraj, presunto serial killer di giovani idealisti occidentali. Una vita, la sua, già in passato finita sotto i riflettori dell'attenzione mediatica, anche al cinema: tuttavia Sobhraj, nel corso delle lunghe e complesse vicende giudiziarie, non è stato condannato con una sentenza per omicidio - se non colposo, seppure sia stato inseguito da sospetti e mandati di arresto per decenni. La trasposizione Netflix Il plot di The Serpent ha voluto ricostruire i fatti, riportando sotto la luce dei riflettori vicende occorse negli anni Settanta quando a Charles Sobhraj era stato appiccicato l'appellativo di «bikini ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) The, la serie tv crime didisponibile sulla piattaforma da venerdì 2 aprile, ruota attorno alla vita di, presunto serial killer di giovani idealisti occidentali. Una vita, la sua, già in passato finita sotto i riflettori dell'attenzione mediatica, anche al cinema: tuttavia, nel corso delle lunghe e complesse vicende giudiziarie, non è stato condannato con una sentenza per omicidio - se non colposo, seppure sia stato inseguito da sospetti e mandati di arresto per decenni. La trasposizioneIl plot di Theha voluto ricostruire i fatti, riportando sotto la luce dei riflettori vicende occorse negli anni Settanta quando aera stato appiccicato l'appellativo di «bikini ...

