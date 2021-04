Juventus, Pirlo: "Derby da affrontare con rabbia e voglia di rivalsa" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Derby della Mole per mettersi alle spalle le polemiche meno recenti, come quelle post eliminazione dalla Champions e post sconfitta con il Benevento , e quelle più recenti, vedi il caso che ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildella Mole per mettersi alle spalle le polemiche meno recenti, come quelle post eliminazione dalla Champions e post sconfitta con il Benevento , e quelle più recenti, vedi il caso che ha ...

Advertising

juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - BresciaOfficial : Sono passati esattamente 20 anni. Lancio di Pirlo, il resto è storia. ?? Un aggettivo per definire quel controllo?… - capuanogio : ?? #Juventus furiosa per la cena scoperta dai carabinieri alla quale potrebbe aver partecipato anche qualche altro… - kermit290179 : RT @LGramellini: #Pirlo e la #Juventus col pugno duro verso #Dybala, #Arthur e #McKennie nei miei #3GRAMminuti ?? - silviajuve71 : RT @sportmediaset: Ronaldo, dopo essere andato a Courmayeur (violando le norme anti-Covid) fu regolarmente convocato da #Pirlo per la parti… -