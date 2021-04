Inter, Conte: “Tre gare in 9 giorni e contro il Bologna vogliamo iniziare bene” (Di venerdì 2 aprile 2021) Vigilia di campionato per l'Inter che domani affronterà il Bologna, nella gara alle 20:45, per la gara valida per la 29esima giornata di Serie A. In vista del match del Dall'Ara oggi il tecnico Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. "Si ci aspettano 3 partite in 9 giorni, sarà importante iniziare nella giusta maniera -sottolinea Conte - domani sarà una partita in cui ci vorrà la massima attenzione contro un’ottima squadra con un bravo allenatore. Il Bologna fa un calcio aggressivo e ci vorrà attenzione. Da ieri sono rientrati tutti e stiamo cercando di preparare nel minor tempo possibile al meglio la partita. Il messaggio dato alla squadra è di cercare di riprendere da dove avevamo lasciato, dopo la sosta delle nazionali non è mai ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Vigilia di campionato per l'che domani affronterà il, nella gara alle 20:45, per la gara valida per la 29esima giornata di Serie A. In vista del match del Dall'Ara oggi il tecnico Antonioha presentato il match in conferenza stampa. "Si ci aspettano 3 partite in 9, sarà importantenella giusta maniera -sottolinea- domani sarà una partita in cui ci vorrà la massima attenzioneun’ottima squadra con un bravo allenatore. Ilfa un calcio aggressivo e ci vorrà attenzione. Da ieri sono rientrati tutti e stiamo cercando di preparare nel minor tempo possibile al meglio la partita. Il messaggio dato alla squadra è di cercare di riprendere da dove avevamo lasciato, dopo la sosta delle nazionali non è mai ...

