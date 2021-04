Godin: Inter, Conte mi ha mandato via. Ora salvo il Cagliari (Di venerdì 2 aprile 2021) Cagliari - "Sono venuto al Cagliari a dare una mano: l'idea era aiutare la squadra a lottare per l' Europa League . Fare quello che voleva il presidente, un passo avanti" . Lo ha dichiarato il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021)- "Sono venuto ala dare una mano: l'idea era aiutare la squadra a lottare per l' Europa League . Fare quello che voleva il presidente, un passo avanti" . Lo ha dichiarato il ...

