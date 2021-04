(Di venerdì 2 aprile 2021) L’addio dial Napoli a fine stagione è scontato. Lascrive che sulc’è l’interesse di. “Ilha già sondato il terreno nelle scorse settimane e ascoltato le richieste economiche di. Mentre in casa rossonera sono in corso le riflessioni del caso, lasi è inserita. I biancocelesti sono alla ricerca di un esterno a sinistra e così come per Bastoni dello Spezia valutanotra i possibili obiettivi. L’ultimo club ad alzare la cornetta è stata la, che vanta buoni rapporti con l’entourage del giocatore e vorrebbe superare la concorrenza.non haespresso una preferenza e ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milan

Con due sottotitoli: mantenere almeno immutato il vantaggio sulla Juventus ma soprattutto riguadagnare i tre punti sulper riportarsi a più nove. L'Inter apre domani una settimana chiave per la ......Gazzetta: Milan, Lazio e Roma su Hysaj. Il terzino albanese non ha ancora deciso e non chiude le porte all'estero ...OBIETTIVO CHAMPIONS - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il Milan è fondamentale riavere Ibra al top della forma in questo finale di stagione in cui i rossoneri si ...