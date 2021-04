Fiorentina a Marassi col Genoa oggi | ore 15 | Sky | con Iachini torna Amrabat Commisso chiama la squadra Formazioni

(Di sabato 3 aprile 2021) Dico, senza se e senza ma, che ladeve provare a vincere. Perchè dopo il calendario diventa ancora più difficile: Atalanta, Sassuolo e Juventus nell'ordine. Allora forza Beppe, picchia per noi, come quando facevi legna in mezzo al campo, con la maglia viola addosso. La formazione? Intantorispolvera il 3-5-2, modulo speculare a quello delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Fiorentina a Marassi col Genoa (oggi, ore 15, Sky): con Iachini torna Amrabat. Commisso chiama la squadra. Formazio… - Fiorentinanews : La #Fiorentina a #Marassi per portare a casa bottino pieno, ma la storia del match dice X - Fiorentinanews : Un trend da invertire nel risultato e nell'atteggiamento: a Marassi servirà subito una #Fiorentina 'iachiniana' - ClaudioMasini7 : 6/4/18: #Genoa vs #Fiorentina 2-3. Unica eccezione, con la squadra di #Pioli che sull’onda lunga del post Astori vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Marassi

, ladel rientrante Iachini sfida il Genoa con il favore del pronostico: l'ottava vittoria del campionato viola è data a 2,55, i rossoblù inseguono a 3,15. Lazio decisamente da '1'...Match piuttosto equilibrato a, tra Genoa e. I viola partono con due punti in meno in classifica e hanno vissuto due settimane difficili dopo l'addio di Prandelli e il ritorno di ...La lista dei giocatori convocati da Davide Ballardini per Genoa-Fiorentina, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida di ...La partita Genoa - Fiorentina del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie A ...