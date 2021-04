E anche oggi Salvini ne ha detta una di troppo: 'Aprile rosso è un sequestro di persona' (Di venerdì 2 aprile 2021) Verrebbe da ridere ma invece c'è da piangere. 'Tenere chiuso dopo Pasqua anche se la scienza dovesse dire che si può riaprire è sequestro di persona. Chiederò un incontro a Draghi sulle riaperture'. ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) Verrebbe da ridere ma invece c'è da piangere. 'Tenere chiuso dopo Pasquase la scienza dovesse dire che si può riaprire èdi. Chiederò un incontro a Draghi sulle riaperture'. ...

Ultime Notizie dalla rete : anche oggi Zona arancione per Veneto, Marche e Trento. Campania e Liguria 'rosse', Rt nazionale a 0,98 Italia tutta in rosso per i giorni di e Pasquetta , ma da martedì ogni Regione avrà propri colori anche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno fino a maggio, come previsto dal nuovo decreto che entra in vigore il 7 aprile. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza , sulla base dei dati e ...

Roma, Fonseca: 'Mollare il campionato? Impossibile. Smalling è out, Cristante gioca' Spinazzola fra i tre difensori è una possibilità forte, anche Karsdorp. Veretout è assente da un mese. Come va il suo recupero? Sarà tra i convocati? Sta molto meglio, oggi si è allenato con la ...

Covid, resta alta la curva dei contagi e anche oggi si registra una vittima [notiziediprato.it] notiziediprato.it Rt scende sotto 1, ma "l'incidenza è ancora alta" AGI - Ancora in calo l'indice Rt in Italia. Questa settimana è sceso a 0,98, quindi sotto la soglia dell'1, contro l'1,08 della scorsa settimana e l'1,16 di due settimane fa. E' quanto sarebbe emerso ...

A San Giovanni sarà possibile discutere la tesi di laurea in Palazzo d'Arnolfo L’uso, ovviamente, sarà a titolo gratuito. Si tratta di una decisione adottata dalla giunta Vadi, che ha raccolto anche le richieste avanzate sia dai consiglieri di maggioranza che da quelli di ...

