Days Gone su PC, Sony Bend Studio elenca i miglioramenti e le caratteristiche – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Days Gone su PC avrà vari miglioramenti e caratteristiche tecniche specifiche, alcune delle quali sono state elencate da Sony Bend Studio.. Days Gone è in arrivo su PC, attraverso Steam ed Epic Games Store, e il team Sony Bend Studio è tornato su Twitter per riportare un rapido elenco di miglioramenti e caratteristiche che si troveranno nella versione Windows del gioco ex-esclusiva PS4. Dunque, Days Gone su PC ha la data di uscita fissata per il 26 aprile 2021, dunque non manca molto al suo arrivo in questa nuova versione Windows, e queste sono le caratteristiche specifiche annunciate ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021)su PC avrà varitecniche specifiche, alcune delle quali sono statete da..è in arrivo su PC, attraverso Steam ed Epic Games Store, e il teamè tornato su Twitter per riportare un rapido elenco diche si troveranno nella versione Windows del gioco ex-esclusiva PS4. Dunque,su PC ha la data di uscita fissata per il 26 aprile 2021, dunque non manca molto al suo arrivo in questa nuova versione Windows, e queste sono lespecifiche annunciate ...

Advertising

misteruplay2016 : Days Gone su PC tra schermi ultrawide, frame rate sbloccato e molto altro. Sony Bend annuncia i miglioramenti - Eurogamer_it : Svelati i miglioramenti della versione #PC di #DaysGone. - Multiplayerit : Days Gone su PC, Sony Bend Studio elenca i miglioramenti e le caratteristiche - Asgard_Hydra : Days Gone su PC, Sony Bend Studio elenca i miglioramenti e le caratteristiche - - iSam1190 : @Adeleblabla Divertiti! ?? La prossima settimana mettono gratis Days Gone ed OddWorld col Plus. -