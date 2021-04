Crotone | Cosmi | «Napoli? Giocare spensierati ti porta alla sconfitta»

(Di venerdì 2 aprile 2021) Serse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampavigilia del match contro ilSerse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampavigilia del match contro il. Le sue parole.– «Ilcredo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la propria rosa e i problemi degli azzurri nascono da un periodo molto lungo. In alcuni reparti ha avuto delle difficoltà, e credo che per quanto delle rose siano formate bene, e poi ti mancano dei calciatori decisivi, soffrì in un lungo periodo. Deltemo che possa attingere ad una rosa completa».– «Noi abbiamo un obbligo inevitabile, vista la differenza che c’è tra le due ...

Advertising

paranzafritta : RT @RaffaeleDeSa: Torna il campionato, finalmente posso presentarvi un'altra partita del nostro #Napoli. Il prossimo avversario è il #Crot… - Hsiwk_ : RT @RaffaeleDeSa: Torna il campionato, finalmente posso presentarvi un'altra partita del nostro #Napoli. Il prossimo avversario è il #Crot… - MattBest__ : RT @RaffaeleDeSa: Torna il campionato, finalmente posso presentarvi un'altra partita del nostro #Napoli. Il prossimo avversario è il #Crot… - Saalvatore4 : RT @RaffaeleDeSa: Torna il campionato, finalmente posso presentarvi un'altra partita del nostro #Napoli. Il prossimo avversario è il #Crot… - _josephsan : RT @RaffaeleDeSa: Torna il campionato, finalmente posso presentarvi un'altra partita del nostro #Napoli. Il prossimo avversario è il #Crot… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Cosmi

Serse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli -, 24 i convocati di: due assenze Sacchi: "Nel 1990 fummo truffati, Alemao non si fece così male" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO ...Sono 24 i giocatori convocati da Serse Cosmi per la sfida della 29^ giornata di Serie A, che vedrà scendere in campo – sabato 3 aprile alle ore 15:00 – il ...Serse Cosmi ed il Crotone hanno comunicato la lista ufficiale dei convocati per la partita di domani contro il Napoli allo Stadio Maradona. Questa la nota ufficiale del club, dove è chiarito anche che ...