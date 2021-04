Covid, l’indice di contagio scendo sotto 1: Rt a 0,98. L’incidenza cala a 232 casi (Di venerdì 2 aprile 2021) l’indice di contagio in Italia scende sotto la soglia d’allarme di 1: il valore dell’Rt nazionale è ora a 0,98, contro un valore di 1,08 la scorsa settimana. L’incidenza, a sua volta in calo, si attesta a 232,7 casi ogni 100mila abitanti, mentre sette giorni fa era a 240,3. Sono questi i valori che i tecnici dell’Iss e del ministero della Salute stanno esaminando e che dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi. Questa settimana continua dunque la diminuzione delL’incidenza, ma “comunque resta elevata e ancora lontana dai livelli (50 per 100mila abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e del tracciamento dei loro contatti”, si legge in una nota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021)diin Italia scendela soglia d’allarme di 1: il valore dell’Rt nazionale è ora a 0,98, contro un valore di 1,08 la scorsa settimana., a sua volta in calo, si attesta a 232,7ogni 100mila abitanti, mentre sette giorni fa era a 240,3. Sono questi i valori che i tecnici dell’Iss e del ministero della Salute stanno esaminando e che dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi. Questa settimana continua dunque la diminuzione del, ma “comunque resta elevata e ancora lontana dai livelli (50 per 100mila abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione deie del tracciamento dei loro contatti”, si legge in una nota ...

