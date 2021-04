Covid: calo positivi e morti,risalgono pazienti rianimazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.649. Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501). ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.649. Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501). ...

