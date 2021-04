Covid | all' autodromo di Monza doppio Vax day

(Di venerdì 2 aprile 2021) L'obiettivo è terminare le vaccinazioni antidegli over 80 entro l'11 aprile: per questo l'Ats Brianza con le Asste Asst Brianza ha organizzato, insieme al Comune, unVax day all'...

Nel 2020, l'emergenza- 19 ha purtroppo causato anche la sospensione delle attività di ... di munizioni e submunizioni a grappolo", già approvata'unanimità dalla XVII legislatura, ma rinviata ...L'obiettivo è terminare le vaccinazioni anticovid degli over 80 entro l'11 aprile: per questo l'Ats Brianza con le Asst Monza e Asst Brianza ha organizzato, insieme al Comune, un doppio Vax day'autodromo di Monza, anzi una sorta di doppio Vax week - end. Le due prime date saranno il 3 aprile e il 5, lunedì di Pasqua, e poi i Vax day si ripeteranno il 10 e l'11 aprile. Per ogni giornata, ...Prato, 2 apr. - (Adnkronos) - Il cantante lirico Giorgio Gatti, baritono di fama internazionale, è morto ieri per le complicazioni del Covid all'età di 72 anni al Policlinico di Roma. Era sposato con ...TREVISO - Nuove forniture vaccinali arrivate stamani permetteranno all'Ulss 2 di Treviso di riattivare le prenotazioni sul portale regionale, per riprendere le somministrazioni da Pasquetta, lunedì 5 ...