Conferenza stampa Conte: «Errori? Serve stare zitti e pedalare» (Di venerdì 2 aprile 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. 3 GARE IN 9 GIORNI – «Sarà importante iniziare bene, servirà molta attenzione contro un’ottima squadra guidata da un bravissimo allenatore che propone un calcio aggressivo. Siamo rientrati e in poco tempo stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile». Errori DA NON COMMETTERE – «Parlare a sproposito, Serve stare zitti e pedalare». UN ANNO DI COVID PER IL CALCIO – «Difficile fare delle considerazioni col senno del poi, si poteva certo far meglio. Il covid ci sta massacrando da un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Bologna. 3 GARE IN 9 GIORNI – «Sarà importante iniziare bene, servirà molta attenzione contro un’ottima squadra guidata da un bravissimo allenatore che propone un calcio aggressivo. Siamo rientrati e in poco tempo stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile».DA NON COMMETTERE – «Parlare a sproposito,». UN ANNO DI COVID PER IL CALCIO – «Difficile fare delle considerazioni col senno del poi, si poteva certo far meglio. Il covid ci sta massacrando da un ...

