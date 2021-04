Ciampino | Ballico | ringrazio Coldiretti per pacchi alimentari a famiglie in difficoltà

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “A nome di tutta l’amministrazione e della Citta’ divoglio ringraziare laper questo gesto di grande solidarieta’”. Lo comunica, in una nota, Il Vice Sindaco nonche’ Assessore alle Politiche Sociali, Ivan Boccali, a margine della consegna di un pacco alimentare donato dalla. “Procederemo nei prossimi giorni a far arrivare questi beniche vivono una situazione di disagio. Siamo sempre dalla parte dei cittadini, soprattutto in un momento di difficolta’ come questo. Faremo il massimo per far sentire a tutti loro la nostra presenza”.