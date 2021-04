Chiamami ancora Amore: Greta Scarano torna su Rai 1 con Simone Liberati (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiamami ancora Amore - Simone Liberati e Greta Scarano Doveva intitolarsi La Promessa ma poi le hanno cambiato nome. Sarà perchè la protagonista femminile Greta Scarano, più che una promessa, è ormai un’aficionada della fiction italiana e vive il suo momento d’oro? No, ma tant’è: l’attrice romana, che con la sua Antonia ha fatto perdere la testa, tra le polemiche, al Commissario Montalbano e ha interpretato Ilary Blasi nella fiction Sky su Francesco Totti, sarà presto nuovamente su Rai 1 con la fiction Chiamami ancora Amore (proprio come la canzone di Roberto Vecchioni che ha vinto il Festival di Sanremo 2011, con la quale, però, a quanto ci risulta non ci sono collegamenti di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 aprile 2021)Doveva intitolarsi La Promessa ma poi le hanno cambiato nome. Sarà perchè la protagonista femminile, più che una promessa, è ormai un’aficionada della fiction italiana e vive il suo momento d’oro? No, ma tant’è: l’attrice romana, che con la sua Antonia ha fatto perdere la testa, tra le polemiche, al Commissario Montalbano e ha interpretato Ilary Blasi nella fiction Sky su Francesco Totti, sarà presto nuovamente su Rai 1 con la fiction(proprio come la canzone di Roberto Vecchioni che ha vinto il Festival di Sanremo 2011, con la quale, però, a quanto ci risulta non ci sono collegamenti di ...

