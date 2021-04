“Ce l’hanno con me…”. Floriana Secondi ora accusa e dice tutto: “Perché mi hanno esclusa” (Di venerdì 2 aprile 2021) Floriana Secondi torna a parlare sull’esclusione dal reality show. Ancora una volta non riesce a placare la sua delusione alla luce do un ‘no’ che continua a cadere puntuale sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Non è la prima volta che l’ex gieffina priva di peli sulla lingua spiega come stanno le cose dal suo punto di vista. Questa volta ha detto tutto durante una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. Pare che la partecipazione ai reality nel passato della Secondi abbia funzionato come un’arma a doppio taglio. Lo apprende dagli autori dell’Isola dei Famosi, che pare l’abbiano esclusa per questo motivo: “Mi è stato detto che non prendevano gente venuta dai reality…”. Ma Daniela Martani? Ebbene, anche alle sue spalle ci sarebbe sia GF che La Fattoria.



