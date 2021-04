Capi e abbinamenti che gli uomini dovrebbero assolutamente evitare

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Susbagliati, le bucce di banana su cui scivolare sono tante e insidiosissime. A volte è difficile rialzarsi perché alcuni errori madornali vanno a ledere così tanto la nostra immagine allo specchio che ci vuole un po’ per perdonarsi la svista. Parliamo chiaramente di cose forti: shorts inguinali oppure calzini bianchi con scarpe eleganti o perfino con le ciabatte, per intenderci. Per tutelare l’io dei guru della raffinatezza e soprattutto per tutelare voi, evitandovi figuracce e cadute di stile, abbiamo selezionato i don’t più definitivi che esistano in materia di moda. Ecco quindi delle istruzioni da seguire pedissequamente per non ritrovarvi mai a scuotere il capo di fronte allo specchio né vederlo scuotere agli altri, mentre ci guardano con disapprovazione. L’accozzaglia di stampe diverse (anche no) L’accozzaglia di stampe ...