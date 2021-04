Cade dal camion e sbatte la testa, muore a 52 anni in un incidente sul lavoro (Di venerdì 2 aprile 2021) Capannori (Lucca), 2 aprile 2021 - E' caduto dal camion ed ha sbattuto la testa in terra: è morto così stamani a Capannori, in provincia di Lucca, poco dopo le 8, un autotrasportatore di 52 anni. L'... Leggi su lanazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Capannori (Lucca), 2 aprile 2021 - E' caduto daled ha sbattuto lain terra: è morto così stamani a Capannori, in provincia di Lucca, poco dopo le 8, un autotrasportatore di 52. L'...

