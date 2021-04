Business militari col Recovery Plan. Un governo di Draghi con le armi. Per il Parlamento prioritario spendere sulla Difesa. Un cambio di passo inaspettato rispetto a Conte (Di venerdì 2 aprile 2021) Fondi – e tanti – al comparto della Difesa e delle industrie impegnate nel settore delle armi militari. Sebbene ovviamente al momento non ci siano cifre, le indicazioni arrivate dal Parlamento sono a tratti inquietanti e sicuramente inaspettate. Con una conseguenza che lascia senza fiato: nel pieno della pandemia da Covid-19, con le campagne vaccinali che proseguono ancora a singhiozzo, l’emergenza per i nostri onorevoli (o almeno per una buona parte di loro) sembra essere quella militare. Per questa ragione una fetta consistente del Recovery Fund potrebbe essere destinata a modernizzare lo strumento militare, incrementarlo, rinnovarlo. In una parola: maggiori finanziamenti per armi e sistemi armati. Ad aprire a questa possibilità è stato il Parlamento, a quanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Fondi – e tanti – al comparto dellae delle industrie impegnate nel settore delle. Sebbene ovviamente al momento non ci siano cifre, le indicazioni arrivate dalsono a tratti inquietanti e sicuramente inaspettate. Con una conseguenza che lascia senza fiato: nel pieno della pandemia da Covid-19, con le campagne vaccinali che proseguono ancora a singhiozzo, l’emergenza per i nostri onorevoli (o almeno per una buona parte di loro) sembra essere quella militare. Per questa ragione una fetta consistente delFund potrebbe essere destinata a modernizzare lo strumento militare, incrementarlo, rinnovarlo. In una parola: maggiori finanziamenti pere sistemi armati. Ad aprire a questa possibilità è stato il, a quanto ...

Le armi nel Recovery Plan del governo Draghi 'mimetizzate' di verde Non sulle attività militari, che sono strutturalmente distruttive".

Business militari col Recovery Plan. Un governo di Draghi con le armi LA NOTIZIA Le armi nel Recovery Plan del governo Draghi "mimetizzate" di verde Una parte dei fondi del Recovery Plan (Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR) potrebbe essere destinata all' industria delle armi, come emerge dalla lettura delle relazioni sul piano approvate ...

Spionaggio russo, arrivano i primi frutti della nuova guerra fredda L’atmosfera della guerra fredda sta iniziando a produrre i primi frutti. Questa settimana l’Italia ha espulso due diplomatici russi dopo aver arrestato un capitano della marina italiana, accusato di a ...

