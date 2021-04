Brigida Ranno è morta a 52 anni in ospedale

Advertising

Sono 26 le persone che la Procura della Repubblica di Vercelli ha iscritto nel registro degli indagati per la morte di Brigida Ranno, 52 anni di Torino, la donna deceduta all'ospedale Sant'Andrea il 10 marzo scorso, dove era stata ricoverata per l'aggravarsi del Covid-19, polmonite bilaterale. La signora, positiva al covid e ricoverata in terapia intensiva al San'Andrea di Vercelli, si sarebbe svegliata mentre era sotto sedazione e sotto choc si sarebbe staccata il tubo dell'ossigeno.