Autismo | Faraone | ' non sia giornata della tristezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) - "Un anno a casa è stato pesantissimo, tanti genitori non sanno come fare: so di bambini autistici col casco in casa per evitare episodi autolesionisti". Lo ha detto il presidenteFondazione italiana per l'Davide, di Italia Viva , ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su RaiUno. "Alcune regioni in modo scandaloso hanno deciso di mandare avanti nelle vaccinazioni persone sane invece che persone con questa sindrome ed altre fragilità -ha aggiunto-. Mia figlia Sara è la mia vita, non la scambierei con nessuna altra figlia e magari non l'accompagnerò all'altare per sposarsi e vivrà per sempre con me e festeggeremo piccoli traguardi che per noi saranno grandi risultati: la nostra non è una felicità inferiore a quella degli altri. Vorrei che questanon fosse la ...