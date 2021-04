Anna Pettinelli è una furia contro Aka7even | “Ciuccio e presuntuoso” VIDEO

(Di venerdì 2 aprile 2021)si arrabbia conDopo la seconda puntata del Serale di Amici 20si era lamentano con gli altri allievi della scuola per le scelte che aveva fattonelle varie sfide. Nel dettaglio, il cantante non si era trovato d’accordo con i pezzi scelti dalla sua insegnante, specialmente sulla scelta L'articolo proviene da Novella 2000.

va fuori di sé e inveisce contro Aka: ' Sono incaz*** nera '. Pochi minuti fa, è terminato il daytime del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo gli spoiler usciti ieri sera in ...Atteso faccia a faccia nel daytime di Amici odierno, quello trae il suo allievo Aka7even . Toni accesissimi da parte della speaker toscana nei confronti del giovane cantante campano che si è mostrato particolarmente indispettito per le scelte ...Dopo la seconda puntata del Serale di Amici 20 Aka7even si era lamentano con gli altri allievi della scuola per le scelte che aveva fatto Anna Pettinelli nelle varie sfide. Nel dettaglio, il cantante ...La professoressa di Amici 20 ha rimproverato il suo allievo in sala prove: Aka7even si era lamentato dei brani scelti da Anna nella seconda puntata ...