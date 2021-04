Anche Verratti è positivo | i Nazionali salgono a otto

(Di venerdì 2 aprile 2021)al Covid-19. Lo ha contratto in Nazionale dove lo ha contrattoBonucci oltre a sei componenti dello staff di Mancini tra cui Gianluca Vialli e Daniele De Rossi. La positività diè stata ovviamente comunicata dal Psg. Per fortuna nessuna calciatore del Napoli è risultato. Insigne Di Lorenzo e Meret si sono sposti a più tamponi molecolari, così ha fatto Zielinski. Al momento suono tutti negativi e quindi tutti a disposizione di Gattuso. L'articolo ilNapolista.

Dopo Leonardo Bonucci ,Marcoè tornato dalla sosta per le partite della Nazionale con un tampone positivo. Il centrocampista del Paris Saint Germain si è sottoposto a uno dei regolari controlli del suo club ...Marcopositivo al Coronavirus . Lo ha annunciato il Psg, comunicando che il centrocampista azzurro è già in isolamento e rispetterà il protocollo sanitario. Il giocatore aveva lasciato il ritiro ...Spunta un altro positivo al Covid-19 reduce dalla spedizione azzurra: dopo Leonardo Bonucci, ha contratto il virus anche Marco Verratti che era stato positivo anche a fine gennaio. A comunicarlo il ...Dopo la positività di Leonardo Bonucci, anche Marco Verratti è risultato positivo al Covid-19 dal ritorno con la Nazionale dopo il ritiro per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.