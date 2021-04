Amici 20, Rudy Zerbi rimprovera un suo cantante: ecco perché (Di venerdì 2 aprile 2021) IL DAYTIME DI Amici SU ITALIA 1 Nella seconda puntata del daytime di Amici andata in onda oggi 2 Aprile su Italia 1, il coach Rudy Zerbi ha ripreso uno dei suoi allievi. I DUBBI DI TOMMASO Giorni fa il ballerino Tommaso, in squadra con Alessandra Celentano, ha esplicitato alla sua maestra dei dubbi riguardanti le scelte che fa la sua coach. Tommaso preferirebbe fare delle coreografie più espressive ed interpretative, come quelle di Rosa, piuttosto che le coreografie molto tecniche, a volte anche molto difficili, che gli vengono assegnate. A seguito di questa richiesta, la Celentano è stata in disaccordo con la sua visione. Secondo il parere di Tommaso, lui è più a rischio rispetto agli altri proprio perché le coreografie son più difficili e di conseguenza, è insicuro ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) IL DAYTIME DISU ITALIA 1 Nella seconda puntata del daytime diandata in onda oggi 2 Aprile su Italia 1, il coachha ripreso uno dei suoi allievi. I DUBBI DI TOMMASO Giorni fa il ballerino Tommaso, in squadra con Alessandra Celentano, ha esplicitato alla sua maestra dei dubbi riguardanti le scelte che fa la sua coach. Tommaso preferirebbe fare delle coreografie più espressive ed interpretative, come quelle di Rosa, piuttosto che le coreografie molto tecniche, a volte anche molto difficili, che gli vengono assegnate. A seguito di questa richiesta, la Celentano è stata in disaccordo con la sua visione. Secondo il parere di Tommaso, lui è più a rischio rispetto agli altri propriole coreografie son più difficili e di conseguenza, è insicuro ...

