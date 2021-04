Ama | Ziantoni | puntiamo tutto su impianti per differenziata

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “Questo e’ un piano concreto per la citta’ di Roma.sugliper laperche’ sono loro a far crescere i numeri. Non abbiamo detto solo che faremo il porta a porta perche’ cosi’ dicendo non avremmo avuto la forza per alzare i numeri.” “Invece con la nuovastica valorizzeremo le materie con un ritorno per Ama. Si tratta quindi di investimenti coerenti e con questo piano l’azienda potra’ rilanciarsi”. Cosi’ l’assessore ai Rifiuti di Roma Capitale, Katia, durante l’intervento in aula prima del voto sulla maxi delibera Ama. “Ovviamente- ha aggiunto- serviranno ulteriori azioni di efficientamento nel corso del tempo. Ma quello di oggi e’ un punto di partenza importante che mette l’azienda in sicurezza e la risana. Inoltre e’ un piano ...

Ultime Notizie dalla rete : Ama Ziantoni

RomaDailyNews

... 'Non è per questo motivo - ha ribattutoper Roma fa principalmente raccolta e trattamento. Sono le sue competenze più dirette, mentre lo smaltimento dipende da una pianificazione più ...... Dott.ssa Wanda D'Ercole, è stata inviata, oltre che all' Amministratore Unico, Dott. Stefano ... Stefano Castiglione, all' Assessore ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Dott.ssa Katia, ...“Io non metterò la sindaca nelle condizioni del 2019, non indicherò entro 30 giorni un sito di discarica perché non è così che si fa”. L’assessora capitolina ai Rifiuti, Katia Ziantoni, non vuole anda ...L'assessora capitolina ai Rifiuti, Katia Ziantoni, non vuole andare allo scontro con la Regione ... "Noi porteremo il piano industriale di Ama (che per la filiera dei rifiuti indifferenziati non ...