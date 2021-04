Acli Benevento, Parente: “Sostegno ai ristoratori, associazioni si facciano trovare pronte” (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBar, ristoranti ed altri esercizi pubblici sono in forte sofferenza a causa delle limitazioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19. Alle chiusure a singhiozzo si sommano anche i ritardi nel riconoscimento dei dovuti ristori per chi più di ogni altro sta pagando caro il prezzo della pandemia. “Il Coronavirus ha messo tutti a dura prova – dichiara il Presidente delle Acli Provinciali di Benevento, Danilo Parente – ma alcune categorie rischiano più di altre di subire danni irreversibili. Quelle dei bar e della ristorazione, solo per citarne alcune, meritano maggiore attenzione da parte del Governo. Se il piano sanitario non lascia altre scelte, allora quella dei ristori è una partita che non può essere più rinviata. Occorre dare ossigeno a chi è chiuso, o lavora per fasce orarie, a chi ha fatto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBar, ristoranti ed altri esercizi pubblici sono in forte sofferenza a causa delle limitazioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19. Alle chiusure a singhiozzo si sommano anche i ritardi nel riconoscimento dei dovuti ristori per chi più di ogni altro sta pagando caro il prezzo della pandemia. “Il Coronavirus ha messo tutti a dura prova – dichiara il Presidente delleProvinciali di, Danilo– ma alcune categorie rischiano più di altre di subire danni irreversibili. Quelle dei bar e della ristorazione, solo per citarne alcune, meritano maggiore attenzione da parte del Governo. Se il piano sanitario non lascia altre scelte, allora quella dei ristori è una partita che non può essere più rinviata. Occorre dare ossigeno a chi è chiuso, o lavora per fasce orarie, a chi ha fatto ...

