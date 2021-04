A che ora inizia la Via Crucis 2021 con Papa Francesco: l’orario su Rai 1 (Di venerdì 2 aprile 2021) A che ora inizia la Via Crucis 2021 con Papa Francesco, in onda oggi – venerdì 2 aprile 2021 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la processione con la Croce, trasmessa in mondovisione, andrà in onda sul principale canale della Rai dalle ore 20,50. Anche quest’anno la processione non si farà al Colosseo ma verrà allestita sul Sagrato della Basilica vaticana e non vedrà la presenza di pubblico. Su Rai 1, prima della Via Crucis 2021, andrà in onda lo speciale di Porta a Porta “Il dolore e la speranza” trasmesso dalle ore 20,30 e condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna. La Via Crucis va in onda anche su TV2000, dove è possibile seguirla a partire dalle ore 21,05. Pasqua 2021: le celebrazioni di ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) A che orala Viacon, in onda oggi – venerdì 2 aprile– su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la processione con la Croce, trasmessa in mondovisione, andrà in onda sul principale canale della Rai dalle ore 20,50. Anche quest’anno la processione non si farà al Colosseo ma verrà allestita sul Sagrato della Basilica vaticana e non vedrà la presenza di pubblico. Su Rai 1, prima della Via, andrà in onda lo speciale di Porta a Porta “Il dolore e la speranza” trasmesso dalle ore 20,30 e condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna. La Viava in onda anche su TV2000, dove è possibile seguirla a partire dalle ore 21,05. Pasqua: le celebrazioni di ...

