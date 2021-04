Viky Varga a passeggio per Parma | “In questa via c’è un po’ di Spagna” FOTO

(Di giovedì 1 aprile 2021), la compagna di Graziano Pellè, si sta abituando alla realtà di, dove l’attaccante si è trasferito a gennaio. E in questi primi giorni di Primavera, con il caldo che sta interessando tutta l’Italia, la modella olandese ha deciso di passeggiare per le strade della città emiliana sfoggiando una gonna multicolor. “Invia c’è un po’ di(forse aiuta anche il fatto che ci sono 26 gradi)“, ha scrittosu Instagram. I follower hanno subito apprezzato le immagini della “sfilata” per le strade parmigiane. Compreso Pellè, che non ha mancato di mettere il suo like. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA(@) SportFace.

Commenta per primo Prima la salvezza con il Parma e poi il matrimonio con. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Graziano Pellé parla del rapporto con la fidanzata e dei progetti per il futuro: 'è qui con me, ama l'Italia ed è felice di essere tornata a ...