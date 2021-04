Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021)1 APRILEORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E OSTIENSE E Più AVANTI TRA prenestina E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE PER LAVORI SU VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONECODE PER LAVORI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA ALTEZZA FRATTOCCHIE DIREZIONEDAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL ...