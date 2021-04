Valentini “Sui vaccini l'Italia si gioca il tutto per tutto” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Alcuni hanno definito questo il governo dei migliori ma sicuramente è il governo delle migliori intenzioni, siamo tutti chiamati a collaborare. La fase in cui ci eravamo trovati quando il Presidente della Repubblica ha chiamato Draghi a dare una mano, è un pò come quando si gioca a briscola e tu hai l'asso e sei costretto a giocarlo subito”. Lo ha detto Valentino Valentini, vice capogruppo alla Camera di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress.“Ecco perchè il presidente Berlusconi e Forza Italia hanno detto che dovevamo assolutamente contribuire e non potevamo perderci questa partita. Nessuno può contestare la reputazione di Draghi. Sui vaccini l'Italia si gioca il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Alcuni hanno definito questo il governo dei migliori ma sicuramente è il governo delle migliori intenzioni, siamo tutti chiamati a collaborare. La fase in cui ci eravamo trovati quando il Presidente della Repubblica ha chiamato Draghi a dare una mano, è un pò come quando sia briscola e tu hai l'asso e sei costretto arlo subito”. Lo ha detto Valentino, vice capogruppo alla Camera di Forza, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress.“Ecco perchè il presidente Berlusconi e Forzahanno detto che dovevamo assolutamente contribuire e non potevamo perderci questa partita. Nessuno può contestare la reputazione di Draghi. Suil'siil ...

Advertising

CorriereCitta : Valentini “Sui vaccini l’Italia si gioca il tutto per tutto” - blogsicilia : #notizie #sicilia Valentini “Sui vaccini l’Italia si gioca il tutto per tutto” - - anto_valentini : RT @matteograndi: Oggi 529 morti. Sui vaccini vogliamo continuare a scavalcare gli anziani in nome di Dio, in nome della legge, in nome de… - anto_valentini : RT @NicolaPorro: ?? Le incredibili dichiarazioni di #Speranza, il disastro della Toscana sulle #vaccinazioni e il blocco di Grillo sui due m… - giovann58134961 : RT @babetta123: #DentroIFatti #TGCOM24 La giornalista chiede al Prof Piero Valentini Pediatra Pol Gemelli Roma se il contagio avviene nell… -