Un passo dal cielo 6: Emma non ci sarà (o quasi), ecco perché (Di giovedì 1 aprile 2021) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fortunata fiction di Rai 1 in onda dal 1 aprile 20221, partirà subito con un colpo di scena: Emma (interpretata da Pilar Fogliati) muore a causa dell’aneurisma che da sempre minacciava di ucciderla. Francesco si è quindi isolato dal mondo in una baita a picco sulle Cinque Torri, lontano da tutti. Ora vuole solo rispettare la promessa fatta alla sua amata: portare i suoi adorati lupi in Slovenia. Si appresterà quindi a lasciare amici e amate montagne. Ma lo farà davvero? Location Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Undal6 – I Guardiani, la sesta stagione della fortunata fiction di Rai 1 in onda dal 1 aprile 20221, partirà subito con un colpo di scena:(interpretata da Pilar Fogliati) muore a causa dell’aneurisma che da sempre minacciava di ucciderla. Francesco si è quindi isolato dal mondo in una baita a picco sulle Cinque Torri, lontano da tutti. Ora vuole solo rispettare la promessa fatta alla sua amata: portare i suoi adorati lupi in Slovenia. Si appresterà quindi a lasciare amici e amate montagne. Ma lo farà davvero? Location Dove è stato girato (location) Undal6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido ...

Advertising

mariaederaM5S : #AssegnoUnico familiare è legge! Finalmente le famiglie potranno contare su un aiuto concreto: un contributo mensil… - matteosalvinimi : ? Qui Senato, approvato l'ASSEGNO UNICO per i figli, passo concreto per aiutare davvero le mamma e i papà. Finalmen… - Antonio_Tajani : Sui #vaccini nelle #farmacie passa la linea di @forza_italia. Sarà più facile vaccinare i cittadini. Soprattutto an… - berta95italy : Un passo dal cielo 6, spoiler 8 aprile: Manuela in pericolo, Francesco indeciso - zazoomblog : Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: tutto quello che c’è da sapere sulla fiction - #passo #cielo #Guardiani:… -