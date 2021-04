Torino | stop per Ansaldi Due granata a parte per la Juventus

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilsi è allenato in vista del derby di sabato contro la: sindrome gastro-intestinale per, Nkoulou e Singo a«Allenamento per ilin vista del derby di sabato contro la(calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande). Dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti.non ha presoalla seduta odierna causa sindrome gastro-intestinale. Nkoulou ha continuato il suo programma personalizzato, terapie per Singo. Milinkovic-Savic, infine, è tornato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Domani in calendario una sessione di lavoro ...

Il Torino si è allenato in vista del derby di sabato contro la Juventus: sindrome gastro - intestinale per Ansaldi, Nkoulou e Singo a ... Davanti a tutti, non scalfito dallo stop per il Covid - 19, il primatista italiano (47''92) e campione europeo in carica Alessandro Miressi. Il 23enne di Torino tocca in 48''34 (22''95), sedici ...