The Elder Scrolls Online: ecco la data d’uscita per PS5, Xbox Series X e S (Di giovedì 1 aprile 2021) The Elder Scrolls Online torna a far parlare di sé: è stata appena annunciata la data d’uscita per le versioni PS5, Xbox Series X e S Anche con Microsoft che ora possiede nella sua interezza Bethesda, l’attesa è aperta per il prossimo Elder’s Scrolls. Indipendentemente dalla piattaforma per la quale il gioco sarà destinato, tutto lascia supporre che l’attesa sarà molto lunga. Nel frattempo, potete tranquillamente ingannare l’attesa con la versione multiplayer del popolare franchise fantasy con l’MMORPG The Elder Scrolls Online. La parentesi del titolo sta procedendo a gonfie vele, con il recente annuncio del raggiungimento della quota di quasi 20 milioni di utenti attivi. Ora, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 aprile 2021) Thetorna a far parlare di sé: è stata appena annunciata laper le versioni PS5,X e S Anche con Microsoft che ora possiede nella sua interezza Bethesda, l’attesa è aperta per il prossimo’s. Indipendentemente dalla piattaforma per la quale il gioco sarà destinato, tutto lascia supporre che l’attesa sarà molto lunga. Nel frattempo, potete tranquillamente ingannare l’attesa con la versione multiplayer del popolare franchise fantasy con l’MMORPG The. La parentesi del titolo sta procedendo a gonfie vele, con il recente annuncio del raggiungimento della quota di quasi 20 milioni di utenti attivi. Ora, ...

Advertising

infoitscienza : The Elder Scrolls Online su PS5 e Xbox Series X|S, data di uscita e caratteristiche - infoitscienza : The Elder Scrolls Online: trailer e data di uscita della versione migliorata per PS5 e Xbox Series X|S - GamesPaladinsIT : The Elder Scrolls Online per Xbox Series X|S e Playstation 5: versione migliorata per console, 8 giugno 2021 – Prim… - GameSailors : The Elder Scrolls Online in arrivo la versione migliorata per le console Next-Gen - News - bethesda_it : Blackwood si avvicina e noi facciamo sempre più luce sulla lore che circonda questo nuovo capitolo. Oggi, insieme a… -